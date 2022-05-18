Tuesday's best performances

Best performances (1 Goal Minimum)
|Player
|Goals
|Assists
|GWG
|Payton Richter, Waterloo (vs Centralia, Illinois)
|6
|0
|1
|Emma Long, Orchard Farm (vs St. Charles West)
|3
|1
|0
|Abrianna Garrett, Civic Memorial (vs Jerseyville)
|3
|0
|1
|Rebecca Koenig, O'Fallon (vs Belleville West)
|3
|0
|1
|Hannah Sparks, Triad (vs Taylorville)
|3
|0
|0
|Alayna Jakul, Orchard Farm (vs St. Charles West)
|2
|1
|1
|Rylee Howard, Lafayette (vs Cor Jesu)
|2
|1
|1
|Gina Catanzaro, Triad (vs Taylorville)
|2
|1
|0
|Delaynie Brown, Francis Howell Central (vs Francis Howell North)
|2
|1
|0
|Carlie Holdman, Perryville (vs Fredericktown)
|2
|0
|1
|Riley Henderson, Francis Howell Central (vs Francis Howell North)
|1
|2
|1
|Alina Ayran, Triad (vs Taylorville)
|1
|2
|0
|Greta Kezakimana, Metro (vs STEAM Academy at MS-Berkeley)
|1
|2
|0
|Karen Speer, Triad (vs Taylorville)
|1
|1
|1
|Grace Bindbeutel, St. Dominic (vs Holt)
|1
|1
|1
|Megan Molner, Incarnate Word (vs Fort Zumwalt North)
|1
|1
|1
|Kinlee Lippert, Triad (vs Taylorville)
|1
|1
|0
|Caty Burton, Triad (vs Taylorville)
|1
|1
|0
|Sophie Colson, Waterloo (vs Centralia, Illinois)
|1
|1
|0
|Payton Barth, Francis Howell Central (vs Francis Howell North)
|1
|1
|0