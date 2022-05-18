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Tuesday's best performances

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Best performances (1 Goal Minimum)

PlayerGoalsAssistsGWG
Payton Richter, Waterloo (vs Centralia, Illinois)601
Emma Long, Orchard Farm (vs St. Charles West)310
Abrianna Garrett, Civic Memorial (vs Jerseyville)301
Rebecca Koenig, O'Fallon (vs Belleville West)301
Hannah Sparks, Triad (vs Taylorville)300
Alayna Jakul, Orchard Farm (vs St. Charles West)211
Rylee Howard, Lafayette (vs Cor Jesu)211
Gina Catanzaro, Triad (vs Taylorville)210
Delaynie Brown, Francis Howell Central (vs Francis Howell North)210
Carlie Holdman, Perryville (vs Fredericktown)201
Riley Henderson, Francis Howell Central (vs Francis Howell North)121
Alina Ayran, Triad (vs Taylorville)120
Greta Kezakimana, Metro (vs STEAM Academy at MS-Berkeley)120
Karen Speer, Triad (vs Taylorville)111
Grace Bindbeutel, St. Dominic (vs Holt)111
Megan Molner, Incarnate Word (vs Fort Zumwalt North)111
Kinlee Lippert, Triad (vs Taylorville)110
Caty Burton, Triad (vs Taylorville)110
Sophie Colson, Waterloo (vs Centralia, Illinois)110
Payton Barth, Francis Howell Central (vs Francis Howell North)110
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