|Large school schools - 9/26
|1. Lafayette (19-2) was idle.
|2. Eureka (20-0) was idle.
|3. Edwardsville (13-3) was idle.
|4. Francis Howell Central (10-5) was idle.
|5. Marquette (18-3) was idle.
|6. Kirkwood (11-8) was idle.
|7. Northwest Cedar Hill (12-2) was idle.
|8. Fort Zumwalt West (11-4) was idle.
|9. Cor Jesu (5-4) was idle.
|10. Nerinx Hall (10-6) was idle.
|Small school schools - 9/26
|1. Borgia (14-2) was idle.
|2. Mater Dei (17-1) was idle.
|3. Hermann (10-3) was idle.
|4. Freeburg (14-4) was idle.
|5. Civic Memorial (19-4) was idle.
|6. St. Dominic (11-4) was idle.
|7. St. Pius X (15-6) was idle.
|8. Westminster (12-8) was idle.
|9. John Burroughs (14-1) was idle.
|10. Jefferson (16-5) was idle.