Box: Blue Springs South 10, Oakville 6

|1
|2
|3
|4
|5
|R
|H
|E
|Blue Springs South
|0
|3
|6
|1
|0
|10
|0
|0
|Oakville
|2
|4
|0
|0
|0
|6
|5
|3
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Agst/Avg
|Blue Springs South
|4-0
|0-0
|47/12
|7/2
|Oakville
|3-2
|0-0
|41/10
|19/5
|Blue Springs South
|Individual stats Have not been reported.
|Oakville
|AB
|R
|H
|RBI
|2B
|3B
|HR
|Lilly Kahle (#10, 2B, Sr.)
|3
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|Mary Tutwiler (#3, OF, Sr.)
|3
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|Madison Rhyne (#15, C, Sr.)
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Reagan Kemp (#9, SS, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Addie Frank (#21, 1B, Fr.)
|2
|0
|1
|2
|1
|0
|0