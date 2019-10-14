|1
|2
|3
|R
|H
|E
|University City
|1
|3
|2
|6
|0
|0
|McCluer North
|3
|6
|12
|21
|22
|0
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Agst/Avg
|University City
|11-2
|8-0
|216/17
|73/6
|McCluer North
|7-14
|0-4
|167/13
|277/21
|University City
|Individual stats Have not been reported.
|McCluer North
|AB
|R
|H
|RBI
|2B
|3B
|HR
|Tanesha Brandon (#13, 5-2, Jr.)
|4
|4
|4
|2
|1
|0
|0
|Jaden Buckley
|4
|4
|4
|3
|0
|0
|0
|Dashija Jennings (#6, 5-5, Sr.)
|4
|3
|3
|4
|2
|0
|1
|Sade Adams (#26, 5-4, Jr.)
|4
|2
|3
|5
|2
|0
|0
|Rylee Mirth (#10, 5-5, So.)
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|Kira McGrelis (#16, 5-10, Sr.)
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|Karina DuFour (#1, 5-11, Sr.)
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|Destiny Flowers-Bland (#3, 5-5, Sr.)
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|Bri Acord (#22, 5-8, So.)
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Krista Tirado (#5, 5-4, Sr.)
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|Zoe Hanagean (#31, 5-8, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|0