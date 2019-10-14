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123RHE
University City132600
McCluer North361221220

OverallLeaguePts For/AvgPts Agst/Avg
University City11-28-0216/1773/6
McCluer North7-140-4167/13277/21

University City
Individual stats Have not been reported.

McCluer NorthABRHRBI2B3BHR
Tanesha Brandon (#13, 5-2, Jr.)4442100
Jaden Buckley4443000
Dashija Jennings (#6, 5-5, Sr.)4334201
Sade Adams (#26, 5-4, Jr.)4235200
Rylee Mirth (#10, 5-5, So.)2221000
Kira McGrelis (#16, 5-10, Sr.)3220000
Karina DuFour (#1, 5-11, Sr.)3211000
Destiny Flowers-Bland (#3, 5-5, Sr.)3110000
Bri Acord (#22, 5-8, So.)0100000
Krista Tirado (#5, 5-4, Sr.)1010000
Zoe Hanagean (#31, 5-8, Fr.)3010000

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