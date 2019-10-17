Subscribe for 99¢
12345678RHE
Cor Jesu10000240700
Oakville101041018122

OverallLeaguePts For/AvgPts Agst/Avg
Cor Jesu13-93-1150/7112/5
Oakville18-44-2175/885/4

Cor Jesu
Individual stats Have not been reported.

OakvilleABRHRBI2B3BHR
Amanda Fitzwilliam (#9, 3B, Sr.)4321001
Carlie Huelsing (#11, 2B, So.)4132100
Calynn Gicante (#6, P, Sr.)3121000
Ella Strickland (#7, SS, Jr.)4121001
Abby Alonzo (#5, P, Jr.)4111000
Lilly Kahle (#10, 2B, Fr.)3111100
Madison Rhyne (#25, C, Fr.)4010000

Sign up for our free newsletter for the most comprehensive digest of sports stats, scores and stories from any and all area high schools.