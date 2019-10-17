|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|R
|H
|E
|Cor Jesu
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|0
|7
|0
|0
|Oakville
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|0
|1
|8
|12
|2
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Agst/Avg
|Cor Jesu
|13-9
|3-1
|150/7
|112/5
|Oakville
|18-4
|4-2
|175/8
|85/4
|Cor Jesu
|Individual stats Have not been reported.
|Oakville
|AB
|R
|H
|RBI
|2B
|3B
|HR
|Amanda Fitzwilliam (#9, 3B, Sr.)
|4
|3
|2
|1
|0
|0
|1
|Carlie Huelsing (#11, 2B, So.)
|4
|1
|3
|2
|1
|0
|0
|Calynn Gicante (#6, P, Sr.)
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|Ella Strickland (#7, SS, Jr.)
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|Abby Alonzo (#5, P, Jr.)
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|Lilly Kahle (#10, 2B, Fr.)
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|Madison Rhyne (#25, C, Fr.)
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|0