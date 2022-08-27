Box: Silex 12, Ursuline 9

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|R
|H
|E
|Silex
|0
|6
|3
|0
|3
|0
|0
|12
|0
|0
|Ursuline
|0
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|14
|1
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Agst/Avg
|Silex
|2-1
|0-0
|21/7
|23/8
|Ursuline
|1-4
|0-0
|21/7
|49/16
|Silex
|Individual stats Have not been reported.
|Ursuline
|AB
|R
|H
|RBI
|2B
|3B
|HR
|Addie Rhea (#27, Sr.)
|4
|1
|3
|2
|1
|0
|0
|Kaitlyn Thole (#20, Jr.)
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|Katie McCarthy (#3)
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|Emma Hingle (#22, Jr.)
|5
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|Ellie Weston (#17, Jr.)
|4
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|Megan Stout (#28, Jr.)
|4
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|Grace Ledwon (#6)
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|Maddie Copeland (#16, Sr.)
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Elisa Schmitt (#4, Sr.)
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Abby Schmidt (#5, So.)
|4
|0
|3
|1
|0
|0
|0