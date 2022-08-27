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Box: Silex 12, Ursuline 9

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1234567RHE
Silex06303001200
Ursuline08000019141

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OverallLeaguePts For/AvgPts Agst/Avg
Silex2-10-021/723/8
Ursuline1-40-021/749/16

Silex
Individual stats Have not been reported.

UrsulineABRHRBI2B3BHR
Addie Rhea (#27, Sr.)4132100
Kaitlyn Thole (#20, Jr.)4120000
Katie McCarthy (#3)3121000
Emma Hingle (#22, Jr.)5111000
Ellie Weston (#17, Jr.)4111010
Megan Stout (#28, Jr.)4112000
Grace Ledwon (#6)2111000
Maddie Copeland (#16, Sr.)3100000
Elisa Schmitt (#4, Sr.)1100000
Abby Schmidt (#5, So.)4031000

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