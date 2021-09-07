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Box: Winfield 11, Silex 4
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Box: Winfield 11, Silex 4

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1234567RHE
Silex0200002400
Winfield30160101162

OverallLeaguePts For/AvgPts Agst/Avg
Silex0-10-04/411/11
Winfield3-41-134/3424/24

Silex
Individual stats Have not been reported.

WinfieldABRHRBI2B3BHR
Riley Havican (#14)2210100
Anna Hoeckelmann (#19, Sr.)4213001
Isabel Reinebach (#1)0200000
Camille Martin (#21, Sr.)3123001
Jaycee Gillette (#20, So.)4111001
Chloe Wehde (#5, Jr.)4110000
Grace Reinebach (#8, Jr.)3100000
Chloe Turnbull (#13, So.)2100000

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