Box: Winfield 11, Silex 4

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|R
|H
|E
|Silex
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|0
|0
|Winfield
|3
|0
|1
|6
|0
|1
|0
|11
|6
|2
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Agst/Avg
|Silex
|0-1
|0-0
|4/4
|11/11
|Winfield
|3-4
|1-1
|34/34
|24/24
|Silex
|Individual stats Have not been reported.
|Winfield
|AB
|R
|H
|RBI
|2B
|3B
|HR
|Riley Havican (#14)
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|Anna Hoeckelmann (#19, Sr.)
|4
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|Isabel Reinebach (#1)
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|Camille Martin (#21, Sr.)
|3
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|Jaycee Gillette (#20, So.)
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|Chloe Wehde (#5, Jr.)
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|Grace Reinebach (#8, Jr.)
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Chloe Turnbull (#13, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0