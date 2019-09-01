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Best performances (1 Hit Minimum)

PlayerHitsABRRBI2B3BHRAvg.
Brooklyn Moore, Wright City (vs Boonville)3421110750
Bella Wilson, Troy Buchanan (vs Hickman)22111001000
Kylie Jarmuszkiewcz, Wright City (vs Boonville)2413000500
Summer Boswell, Wright City (vs Boonville)2302100666
Kaitlyn Keleher, Troy Buchanan (vs Hickman)1212100500
Abby Raines, Wright City (vs Boonville)1210010500
Kim Debold, Troy Buchanan (vs Hickman)1210100500
Natalie Sullivan, Troy Buchanan (vs Hickman)1400000250
Melissa Locke, Wright City (vs Boonville)1400000250

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