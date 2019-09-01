Best performances (1 Hit Minimum)
|Player
|Hits
|AB
|R
|RBI
|2B
|3B
|HR
|Avg.
|Brooklyn Moore, Wright City (vs Boonville)
|3
|4
|2
|1
|1
|1
|0
|750
|Bella Wilson, Troy Buchanan (vs Hickman)
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|1000
|Kylie Jarmuszkiewcz, Wright City (vs Boonville)
|2
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|500
|Summer Boswell, Wright City (vs Boonville)
|2
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|666
|Kaitlyn Keleher, Troy Buchanan (vs Hickman)
|1
|2
|1
|2
|1
|0
|0
|500
|Abby Raines, Wright City (vs Boonville)
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|500
|Kim Debold, Troy Buchanan (vs Hickman)
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|500
|Natalie Sullivan, Troy Buchanan (vs Hickman)
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|250
|Melissa Locke, Wright City (vs Boonville)
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|250