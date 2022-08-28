 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Presented By Schnucks

Pitching performances

  • 0

Best performances (1 IP Minimum)

PlayerIPKSvWCGERWkHA
Gabby McBride, Lindbergh (vs Lafayette)7.04011002
Lorin Boutte, Francis Howell (vs Borgia)5.010010000
Lilly Kahle, Oakville (vs Lafayette)7.04011024
Tyler Frost, Ritenour (vs Ladue)3.08011113
Sarah Hoshaw, Francis Howell Central (vs Battle)5.06011115
Elisabeth Grethey, Francis Howell (vs Cuba)3.04011002
Jillian Thomas, Timberland (vs Bowling Green)7.01011014
Avery Graham, Farmington (vs Incarnate Word)6.02011022
Jenna Volz, Seckman (vs Perryville)5.02011017
Jillian Thomas, Timberland (vs Palmyra)7.010113110
Landry Harris, Francis Howell Central (vs Fort Zumwalt South)4.04010202
Claire Knoll, Seckman (vs Borgia)7.04011246
Kendal Morelock, Francis Howell Central (vs Winfield)4.04010015
Leyla Payton, Ritenour (vs Hazelwood West)6.08011467
Avery Graham, Farmington (vs Oakville)3.00010013
Fallyn Blankenship, Union (vs Perryville)7.07000215
Emma Roberts, Union (vs Rolla)7.01001207
Gabby Merrifield, Westminster (vs Notre Dame)6.05001418
Emma Roberts, Union (vs Perryville)1.00100001
Emma Hingle , Ursuline (vs Fort Zumwalt North)6.05001229
0 Comments

Watch Now: Related Video

We salute the 2021-2022 state high school champs

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Katie Mann, junior, Valley Park

Katie Mann, junior, Valley Park

Helped the Hawks become a small-school power with a team-best four home runs and 35 RBI. Her slugging percentage of .841 included five triples…

Top 10 schedule, results

Large school schools - 8/261. Washington (4-1) def. Linn, 10-0.2. Eureka (2-1) vs. Eldon at Sullivan, 7 p.m.3. Parkway South (0-0) was idle.4.…

Abbie Danchus, senior, St. Dominic

Abbie Danchus, senior, St. Dominic

A catcher, Danchus did not commit an error all season. Pounded seven home runs and 46 RBI, both team highs. Struck out only three times in 107…

Ella Post, senior, Incarnate Word

Ella Post, senior, Incarnate Word

Had a team-leading 33 RBI in helping the Red Knights to a fourth-place finish in Class 4. Began the season with a hit 10 of the first 11 games…

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News