Pitching performances

Best performances (1 IP Minimum)
|Player
|IP
|K
|Sv
|W
|CG
|ER
|Wk
|HA
|Gabby McBride, Lindbergh (vs Lafayette)
|7.0
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|Lorin Boutte, Francis Howell (vs Borgia)
|5.0
|10
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|Lilly Kahle, Oakville (vs Lafayette)
|7.0
|4
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Tyler Frost, Ritenour (vs Ladue)
|3.0
|8
|0
|1
|1
|1
|1
|3
|Sarah Hoshaw, Francis Howell Central (vs Battle)
|5.0
|6
|0
|1
|1
|1
|1
|5
|Elisabeth Grethey, Francis Howell (vs Cuba)
|3.0
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|Jillian Thomas, Timberland (vs Bowling Green)
|7.0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Avery Graham, Farmington (vs Incarnate Word)
|6.0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|Jenna Volz, Seckman (vs Perryville)
|5.0
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|7
|Jillian Thomas, Timberland (vs Palmyra)
|7.0
|1
|0
|1
|1
|3
|1
|10
|Landry Harris, Francis Howell Central (vs Fort Zumwalt South)
|4.0
|4
|0
|1
|0
|2
|0
|2
|Claire Knoll, Seckman (vs Borgia)
|7.0
|4
|0
|1
|1
|2
|4
|6
|Kendal Morelock, Francis Howell Central (vs Winfield)
|4.0
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|5
|Leyla Payton, Ritenour (vs Hazelwood West)
|6.0
|8
|0
|1
|1
|4
|6
|7
|Avery Graham, Farmington (vs Oakville)
|3.0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|Fallyn Blankenship, Union (vs Perryville)
|7.0
|7
|0
|0
|0
|2
|1
|5
|Emma Roberts, Union (vs Rolla)
|7.0
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|7
|Gabby Merrifield, Westminster (vs Notre Dame)
|6.0
|5
|0
|0
|1
|4
|1
|8
|Emma Roberts, Union (vs Perryville)
|1.0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Emma Hingle , Ursuline (vs Fort Zumwalt North)
|6.0
|5
|0
|0
|1
|2
|2
|9