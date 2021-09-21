Pitching performances

Best performances (1 IP Minimum)
|Player
|IP
|K
|Sv
|W
|CG
|ER
|Wk
|HA
|Lily Douglas, Mehlville (vs Notre Dame)
|7.0
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|7
|Madi Stichling, Northwest Cedar Hill (vs Seckman)
|7.0
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|Maddie Jackson, St. Charles (vs Ritenour)
|7.0
|12
|0
|1
|1
|1
|4
|5
|Danielle Duke, Lutheran South (vs Lutheran St. Charles)
|4.0
|6
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|Sami Scholtz, Summit (vs Lindbergh)
|4.0
|6
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|Elly Robbins, Farmington (vs Poplar Bluff)
|5.0
|5
|0
|1
|1
|3
|2
|4
|Acadia Grouns, St. James (vs Dixon)
|7.0
|4
|0
|1
|1
|3
|2
|9
|Abby Wilken, Eureka (vs Kirkwood)
|6.0
|5
|0
|1
|0
|2
|2
|4
|Savannah Hesse, Oakville (vs Marquette)
|2.2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|Kaitlyn Thole , Ursuline (vs Nerinx Hall)
|6.0
|9
|0
|0
|1
|2
|0
|7
|Caroline Frank, North Point (vs Orchard Farm)
|7.0
|8
|0
|1
|1
|4
|7
|10
|Mikayla Goforth, Francis Howell Central (vs St. Dominic)
|4.0
|1
|0
|1
|0
|4
|2
|12
|Kennedy Jensen, Francis Howell Central (vs St. Dominic)
|2.0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Courtnee Lowrey, Herculaneum (vs DuBourg)
|7.0
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|12
|Zoey Daniels, Kirkwood (vs Eureka)
|6.0
|4
|0
|0
|1
|10
|3
|1
|Lilly Kahle, Oakville (vs Marquette)
|5.1
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|Madi Conrad, Seckman (vs Northwest Cedar Hill)
|7.0
|6
|0
|0
|1
|5
|4
|14
|Mattingly Clifton, Notre Dame (vs Mehlville)
|1.1
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|Ava Hogan, Notre Dame (vs Mehlville)
|4.2
|5
|0
|0
|0
|3
|4
|7
|Madi Beatty, Eureka (vs Kirkwood)
|1.0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|2