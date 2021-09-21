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Pitching performances
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Pitching performances

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Best performances (1 IP Minimum)

PlayerIPKSvWCGERWkHA
Lily Douglas, Mehlville (vs Notre Dame)7.011011007
Madi Stichling, Northwest Cedar Hill (vs Seckman)7.04011003
Maddie Jackson, St. Charles (vs Ritenour)7.012011145
Danielle Duke, Lutheran South (vs Lutheran St. Charles)4.06011002
Sami Scholtz, Summit (vs Lindbergh)4.06011010
Elly Robbins, Farmington (vs Poplar Bluff)5.05011324
Acadia Grouns, St. James (vs Dixon)7.04011329
Abby Wilken, Eureka (vs Kirkwood)6.05010224
Savannah Hesse, Oakville (vs Marquette)2.22010002
Kaitlyn Thole , Ursuline (vs Nerinx Hall)6.09001207
Caroline Frank, North Point (vs Orchard Farm)7.080114710
Mikayla Goforth, Francis Howell Central (vs St. Dominic)4.010104212
Kennedy Jensen, Francis Howell Central (vs St. Dominic)2.04000002
Courtnee Lowrey, Herculaneum (vs DuBourg)7.000013012
Zoey Daniels, Kirkwood (vs Eureka)6.040011031
Lilly Kahle, Oakville (vs Marquette)5.12000033
Madi Conrad, Seckman (vs Northwest Cedar Hill)7.060015414
Mattingly Clifton, Notre Dame (vs Mehlville)1.11000202
Ava Hogan, Notre Dame (vs Mehlville)4.25000347
Madi Beatty, Eureka (vs Kirkwood)1.00000302
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