Best performances (3 IP Minimum)
|Player
|IP
|K
|Sv
|W
|CG
|ER
|Wk
|HA
|Emma Gipson, Gillespie (vs Bunker Hill, 4/24)
|7.0
|19
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|Olivia Hemmerle, Belleville East (vs Alton, 4/25)
|7.0
|12
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Samantha Roulanaitis, Freeburg (vs O'Fallon, 4/24)
|7.0
|15
|0
|1
|1
|1
|1
|6
|Audrey Gilman, Hardin Calhoun (vs Jerseyville, 4/28)
|7.0
|11
|0
|1
|1
|1
|2
|4
|Audrey Gilman, Hardin Calhoun (vs Piasa Southwestern, 4/29)
|7.0
|15
|0
|1
|1
|2
|4
|3
|Kaitlyn Wilson, Highland (vs Rochester, 4/29)
|7.0
|9
|0
|1
|1
|2
|0
|5
|Riley Nelson, Edwardsville (vs Collinsville, 4/25)
|5.0
|10
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Olivia Hemmerle, Belleville East (vs East St. Louis, 4/27)
|4.0
|8
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|Olivia Geralds, Red Bud (vs Wesclin, 4/25)
|7.0
|7
|0
|1
|1
|2
|0
|6
|Emma Gipson, Gillespie (vs Jerseyville, 4/27)
|7.0
|10
|0
|1
|1
|2
|2
|4
|Samantha Roulanaitis, Freeburg (vs Wood River, 4/25)
|5.0
|7
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|Avery Grenzebach, Father McGivney (vs Alton Marquette, 4/27)
|7.0
|12
|0
|1
|1
|4
|0
|13
|Emma Gipson, Gillespie (vs Pana, 4/28)
|7.0
|10
|0
|1
|1
|2
|2
|4
|Grace Presley, Alton (vs Granite City, 4/29)
|5.0
|9
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|Olivia Hemmerle, Belleville East (vs Nolensville, 4/29)
|7.0
|5
|0
|1
|1
|2
|0
|7
|Olivia Geralds, Red Bud (vs Belleville West, 4/24)
|7.0
|6
|0
|1
|1
|1
|1
|8
|Marley Fox, Edwardsville (vs Granite City, 4/27)
|6.0
|8
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|Ashlyn Brown, Jerseyville (vs Waterloo, 4/24)
|7.0
|5
|0
|1
|1
|1
|1
|7
|Mylie LaFore, Freeburg (vs New Athens, 4/26)
|5.0
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|Megan Griffith, Civic Memorial (vs Jerseyville, 4/26)
|7.0
|4
|0
|1
|1
|1
|2
|3