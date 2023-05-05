Best performances (1 IP Minimum)
|Player
|IP
|K
|Sv
|W
|CG
|ER
|Wk
|HA
|Avery Hamilton, Edwardsville (vs Alton)
|7.0
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|Emma Gipson, Gillespie (vs Sacred Heart-Griffin)
|5.0
|13
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|Olivia Geralds, Red Bud (vs Sparta)
|7.0
|9
|0
|1
|1
|0
|0
|8
|Marissa Thomas, Collinsville (vs East St. Louis)
|5.0
|9
|0
|1
|1
|0
|1
|5
|Olivia Hemmerle, Belleville East (vs O'Fallon)
|7.0
|8
|0
|1
|1
|2
|3
|3
|Samantha Roulanaitis, Freeburg (vs Columbia)
|7.0
|6
|0
|1
|1
|2
|1
|7
|Alyse Monken, Breese Central (vs Wood River)
|7.0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|Steffany Stansch, Dupo (vs Steeleville)
|7.0
|4
|0
|1
|1
|2
|4
|7
|Grace Presley, Alton (vs Edwardsville)
|7.0
|10
|0
|0
|1
|3
|2
|9
|Jordan Ealey, Wood River (vs Breese Central)
|6.0
|4
|0
|0
|1
|0
|1
|5
|Paige Froess, Columbia (vs Freeburg)
|3.0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|Taylor Robert, Mater Dei (vs Pinckneyville)
|2.2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|Julia Foster, Columbia (vs Freeburg)
|4.0
|2
|0
|0
|0
|4
|3
|4
|Lexi Caylor, Mater Dei (vs Pinckneyville)
|3.0
|4
|0
|0
|0
|6
|2
|8