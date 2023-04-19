Best performances (1 IP Minimum)
|Player
|IP
|K
|Sv
|W
|CG
|ER
|Wk
|HA
|Marissa Thomas, Collinsville (vs Granite City)
|7.0
|7
|0
|1
|1
|1
|1
|6
|Olivia Hemmerle, Belleville East (vs Belleville West)
|7.0
|5
|0
|1
|1
|0
|2
|3
|Aaralynn Ranck, Marissa (vs Dupo)
|7.0
|3
|0
|1
|1
|2
|0
|5
|Olivia Geralds, Red Bud (vs Okawville)
|7.0
|2
|0
|1
|1
|1
|1
|4
|Samantha Roulanaitis, Freeburg (vs Roxana)
|5.0
|3
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Makenzie Rayfield, Alton (vs East St. Louis)
|3.0
|5
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|Paxton Reid, Gillespie (vs Piasa Southwestern)
|4.0
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|3
|Harlie Rainbolt, Columbia (vs Wood River)
|3.2
|3
|0
|1
|0
|5
|1
|7
|Ava Spalding, Wesclin (vs Sparta)
|5.0
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|3
|Alyse Monken, Breese Central (vs Salem, Illinois)
|7.0
|13
|0
|0
|1
|7
|5
|13
|Avery Grenzebach, Father McGivney (vs Christ Our Rock)
|7.0
|3
|0
|0
|1
|3
|2
|9
|Kaylee Asher, Belleville West (vs Belleville East)
|6.0
|0
|0
|0
|1
|4
|0
|11
|Kaylyn Cragen, Okawville (vs Red Bud)
|2.2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Emily Webb, Columbia (vs Wood River)
|1.1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|Steffany Stansch, Dupo (vs Marissa)
|6.0
|3
|0
|0
|0
|8
|4
|6
|Taylor Hettenhausen, Okawville (vs Red Bud)
|4.1
|3
|0
|0
|0
|4
|4
|6
|Jordan Ealey, Wood River (vs Columbia)
|3.0
|1
|0
|0
|0
|8
|0
|13
|Haley Pratt, Wood River (vs Columbia)
|2.0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|10
|McKennah Youngblood, Alton Marquette (vs Bunker Hill)
|5.1
|1
|0
|0
|0
|11
|14
|6